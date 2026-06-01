ماكرون يتوعد برد فعل قوي بعد شغب الجماهير في احتفالات تتويج باريس سان جيرمان

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعمال الشغب التي اندلعت في جميع أنحاء بلاده عقب تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب أرسنال الإنجليزي، وتوعد برد فعل قوي.

وقال ماكرون، أثناء استقباله الفريق الباريسي في قصر الإليزيه عقب عودته من العاصمة المجرية بودابست، وفقا لما نقلته قناة (بي إف إم تي في) الفرنسية "ما حدث لا علاقة له بكرة القدم أو الرياضة أو قيمنا".

أضاف "أشكر رجال الشرطة، وسنتعامل بحزم شديد مع المقبوض عليهم".

وأشار وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى اعتقال 780 شخصا في جميع أنحاء البلاد على خلفية أحداث الشغب، منهم حوالي 480 شخصا في منطقة باريس الكبرى.

وأسفرت الاضطرابات عن إصابة 57 فردا على الأقل من عناصر الشرطة، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

وأكدت السلطات الفرنسية أن ما حدث هذا العام يفوق بنسبة 30% مقارنة بأحداث العام الماضي 2025 عندما توج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة.

ففي 2025، أسفرت أعمال الشغب عن وفاة شخصين وإصابة نحو 200 شخص، مما أدى إلى اعتقال 559 فردا بعد اندلاع نحو 700 حريق بعد إشعال النيران في العديد من السيارات.

وترددت أنباء بشأن وقوع حوادث في حوالي 15 مدينة في أنحاء فرنسا عقب المباراة النهائية لهذا العام، والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان على أرسنال بركلات الترجيح.

وتوترت الأجواء في العاصمة باريس حول الشانزليزيه، حيث تجمع آلاف الأشخاص بعد المباراة، واشتبك ملثمون مع قوات الشرطة التي ردت باستخدام المقذوفات والغاز المسيل للدموع.

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات محترقة، وإلقاء ألعاب نارية على الناس.

وتجمعت جماهير باريس سان جيرمان لمشاهدة المباراة على شاشة عملاقة في ملعب حديقة الأمراء، معقل الفريق، وسط حضور كامل العدد في المدرجات وفقا لتأكيدات وسائل الإعلام الفرنسية.

وخصصت فرنسا 22 ألف شرطي لتأمين جميع أنحاء البلاد منهم 8 آلاف فرد شرطة في باريس.