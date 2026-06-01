سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق منتخب البرازيل فوزا كاسحا على بنما بنتيجة 6-2، فجر الإثنين، في إطار استعداد الفريقين للمشاركة في كأس العالم 2026 التي ستقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تقدم منتخب البرازيل بهدف مبكر سجله فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بعد مرور دقيقتين من المباراة التي أقيمت في ريو دي جانيرو.

وأدرك منتخب بنما التعادل سريعا بهدف ذاتي سجله ماتيوس كونيا مهاجم مانشستر يونايتد بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 13.

وتقدم راقصو السامبا مجددا بهدف ثان سجله لاعب الوسط المخضرم كاسيميرو في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، أمطر أبطال العالم خمس مرات مرمى بنما بأربعة أهداف سجلها ريان ولوكاس باكيتا وإيجور تياجو ودانيلو في الدقائق 52 و59 و62 و80.

وقلص منتخب بنما الفارق بهدف ثان سجله كارلوس هارفي في الدقيقة 83.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام البرازيل يوم 7 يونيو في البروفة الأخيرة استعدادا لمواجهة بلجيكا وإيران ونيوزلندا في المجموعة السابعة لمونديال 2026 الذي سيقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

أما منتخب البرازيل سيواجه منتخبات المغرب واسكتلندا وهايتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بينما ستلعب بنما في المجموعة الثانية عشرة التي تضم إنجلترا وكرواتيا وغانا.