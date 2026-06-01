فاديفول يطالب إسرائيل وحزب الله بالعودة على نحو عاجل لوقف إطلاق النار المتفق عليه

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى العودة بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه.

وعلى هامش زيارته إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، قال فاديفول مساء اليوم الأحد إن "استمرار تقدم الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يثير قلقاً بالغاً". وأضاف أن على إسرائيل أن تتوخى، في عملياتها ضد حزب الله، حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وحذر الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي من أن "أي تصعيد إضافي سيزيد من تفاقم الوضع المتوتر أصلاً، وسيتسبب في موجات نزوح جديدة داخل لبنان". ورأى فاديفول أن استمرار تقدم الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يأتي رداً على "الهجمات المتواصلة التي يشنها حزب الله على شمال إسرائيل"، مطالبا بضرورة وقف هذه الهجمات في نهاية المطاف. وأضاف أن لإسرائيل، بطبيعة الحال، "مصالح أمنية مشروعة"، وتابع مستدركا "لكنه إذا دفع المدنيون ثمن التصعيد العسكري وأصبحت أجزاء من لبنان غير صالحة للسكن على المدى الطويل، فإن ذلك لن يجعل جوار إسرائيل أكثر أمناً في المستقبل".

وأوضح فاديفول أن مفتاح استقرار لبنان يكمن في تعزيز الدولة اللبنانية. وأضاف أن ذلك يتطلب من الحكومة اللبنانية "اتخاذ إجراءات حازمة ضد حزب الله" وممارسة احتكارها لاستخدام القوة على كامل أراضي البلاد.

وأشار الوزير الألماني إلى أن المحادثات الجارية بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، والتي من المقرر أن تشهد جولة جديدة، تمثل "القناة الصحيحة لتحقيق تقدم". وشدد على أنه لا ينبغي لحزب الله مواصلة "تقويض" هذا المسار السلمي.

وكانت القوات الإسرائيلية واصلت في الآونة الأخيرة تقدمها داخل الأراضي اللبنانية، وتمكنت من السيطرة على قلعة مهمة ذات أهمية استراتيجية. غير أن الدولة اللبنانية نفسها ليست طرفاً مباشراً في الصراع.