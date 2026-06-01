الرئيس الإيراني يدعو إلى تغيير أسلوب القيادة في البلاد

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الأحد إلى تغيير جوهري في أسلوب القيادة في البلاد، بينما نفى مكتبه شائعات حول تخطيطه للاستقالة.

وقال بزشكيان إن القيادة في إيران لا يجب أن تقتصر على مجموعة محدودة من القادة والمسؤولين، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني ذو النفوذ.

ودعا إلى إشراك جميع الفئات الاجتماعية والشركاء الاقتصاديين والعلماء، فضلا عن عامة الشعب، في عمليات صنع القرار في إيران.

ويتعارض هذا المطلب من جانب بزشكيان، وهو إصلاحي، بشكل صارخ مع الواقع في إيران، حيث يسيطر أفراد على صلة وثيقة بالحرس الثوري على المناصب الرئيسية في الحكومة منذ عقود.

واعتبر بزشكيان أنه كلما زاد إشراك المواطنين في عمليات صنع القرار وحل المشكلات، زادت فرصة التغلب بنجاح على التحديات.

وقال إنه عندما يواجه الناس صعوبات، يجب على المسؤولين الوقوف إلى جانبهم والعمل على حل المشكلات.

ولطالما واجهت إيران احتجاجات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد وسط استياء واسع النطاق من القيادة السلطوية، وكان آخرها في بداية العام، حيث تحولت الاحتجاجات التي بدأت من قبل أصحاب المحلات التجارية بسبب الوضع الاقتصادي إلى واحدة من أكبر موجات الاضطرابات في السنوات الأخيرة.

وردت السلطات بحملة قمع وحشية، حيث يعتقد أن الآلاف قد قتلوا.

وفي الوقت نفسه، نفى مكتب بزشكيان التكهنات بأن الرئيس قد قدم استقالته للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، قائلا إن بزشكيان لن يتوقف عن خدمة الشعب الإيراني.

كما دعا بزشكيان الإيرانيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، في وقت تعاني فيه البلاد من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية، بما في ذلك الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

وحذر بزشكيان من أنه إذا فشلت إيران في خفض استهلاك الكهرباء والغاز ومصادر الطاقة الأخرى، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على قطاعات معينة من الإنتاج الصناعي.

وقال إنه يجب على السكان أن يكونوا على دراية بالحقائق الحالية، فضلا عن مطالب وتكاليف المقاومة.