معاريف عن مصدر عسكري: الجيش سينفذ ضربات على أهداف بضاحية بيروت بمجرد المصادقة عليها

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته الجوية لم تشن بعد أي هجمات جوية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء ووزير الدفاع بهذا الشأن.

ونقلت صحيفة «معاريف» العبرية، اليوم الاثنين، عن مصدر عسكري، قوله: «نعمل حاليًا على تحديد أهداف للهجوم، وسننفذها فور المصادقة عليها من قبل القوات الجوية وإدارة العمليات في الجيش».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّه «أمر الجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية في بيروت».

وقال نتنياهو في بيان مشترك، مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إنّ «القرار جاء عقب استمرار خروقات حزب الله، واستهداف الإسرائيليين».

من جهتها، أفادت القناة «14» العبرية، بأنّ «أوامر نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة».

وبحسب القناة العبرية، فإنّه «من المتوقع أن يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء في الضاحية الجنوبية لبيروت قريبا».

ورصدت عدسة جريدة «النهار» اللبنانية، حركة نزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت عقب أوامر نتنياهو بقصفها.

وصباح اليوم، أفاد موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مصادر، بفشل مساعٍ أمريكية لإنهاء الحرب في لبنان، وذلك في الوقت الذي «تُوسّع فيه إسرائيل توغلها البري وتسعى للحصول على ضوء أخضر أمريكي لشنّ ضربات واسعة النطاق على أهداف حزب الله في بيروت».

ونقل «أكسيوس» عن مسئولين إسرائيليين قولهم إنّ «إسرائيل طلبت من إدارة ترامب السماح لها بتنفيذ ضربات كبرى في بيروت».

ويأتي هذا التصعيد في بيروت عقب توسيع العملية البريّة في جنوب لبنان، وسيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الاستراتيجية.