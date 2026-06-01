الأمن يكشف حقيقة ادعاءات مزارع بتعرضه للسب والتهديد ومنعه من دخول أرضه في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حقيقة تعرض شخص للسب من سيدة ومنعه من دخول أرضه الزراعية وتهديده بإلحاق الأذى به باستخدام سلاح ناري.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص يتضرر من قيام سيدة بالتعدي عليه بالسب ومنعه من التواجد بأرضه الزراعية، زاعمًا أن نجلها هدده بإلحاق الأذى به باستخدام سلاح ناري بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط.

وبفحص الفيديو أمكن تحديد هوية الشاكي، وتبين أنه مزارع له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور. وباستدعائه وسؤاله، قرر بتضرره من قيام ربة منزل ونجلها، المقيمين بذات الدائرة، بالتعدي عليه بالسب ومنعه من دخول قطعة أرض زراعية مملوكة له، وهدم الحد الفاصل بينها وبين قطعة أرض مملوكة لهما، ومحاولة ضمها إلى أرضهما.

كما نفى الشاكي ما ورد في شكواه بشأن قيام نجل المشكو في حقها بتهديده باستخدام سلاح ناري، موضحًا أنه ادعى ذلك بغرض لفت انتباه المسؤولين إلى شكواه وتسريع فحصها.

وبسؤال المشكو في حقهما، أنكرا ما نسب إليهما، واتهمًا الشاكي بمحاولة سرقة محصول القمح الخاص بهما.

وكشفت التحريات عن وجود تعاملات مالية سابقة بين الشاكي والمشكو في حقها، ترتب عليها قيام الأخيرة ببيع قطعة الأرض المشار إليها للشاكي، إلا أنها منعته لاحقًا من دخولها. كما تبين عدم صحة اتهام المشكو في حقهما للشاكي بمحاولة سرقة محصول القمح.