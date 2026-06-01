المملكة المتحدة تفوز بمعركة قضائية أمام رواندا بشأن اتفاق ترحيل مهاجرين فاشل

لن يتعين على المملكة المتحدة دفع الملايين من الجنيهات الاسترليني لرواندا بسبب اتفاق ترحيل مهاجرين فاشل، بعد فوزها في قضية قضائية دولية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الدولتين حضرتا جلسة استماع لمدة ثلاثة أيام في مارس الماضي في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بهولندا.

وقاضت رواندا بريطانيا وطالبتها بدفع أكثر من 100 مليون جنيه استرليني (6ر134 مليون دولار) لانتهاكها شروط اتفاقها.

وخلال القضية، قال المحامون الذين يمثلون بريطانيا إنه كان " من المنطقي تماما" أن يتم إلغاء الخطة بعدما تولى حزب العمال السلطة بعد الانتخابات العامة التي أجريت عام 2024، أضافوا إنه " من المنطق السليم" أنه لم تعد هناك مدفوعات مستحقة.

ووفقا للوثائق القانونية، فإن رواندا طلبت من المحكمة تغريم المملكة المتحدة لانتهاكها الاتفاق وطالبت بدفع جميع المبالغ العالقة بالإضافة إلى مبلغ تعويض.