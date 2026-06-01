تظاهر المئات في كينيا احتجاجا على إنشاء مركز حجر صحي للأمريكيين الذين أصيبوا بالإيبولا

تظاهر المئات من الشباب في بلدة نانيوكي بوسط كينيا اليوم الإثنين، احتجاجا على إنشاء مركز حجر صحي داخل قاعدة لايكيبيا الجوية للمواطنين الأمريكيين الذين تعرضوا لفيروس إيبولا.

وتأتي الاحتجاجات بعد يومين من تعليق المحكمة العليا الكينية إنشاء المنشأة ووصول أي مريض أجنبي بانتظار الاستماع للقضية التي حركتها نقابة المحامين الكينية وهيئة مراقبة دستورية.

وقالت المحكمة وهيئة المراقبة الدستورية إنه نظرا لسوء النظام الصحي في البلاد يجب عدم قضاء مرضى الإيبولا الأجانب فترة الحجر الصحي في البلاد.

وقال مسؤولون أمريكيون الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال الأمريكيين الذين تعرضوا لإيبولا بينما كانوا في الخارج إلى منشأة جديدة في كينيا بدلا من إعادتهم جوا إلى البلاد. وتحدث المسؤولون مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم خلال مناقشة خطط الإدارة. وأضافوا أن المنشأة سوف تقام في قاعد لايكيبيا الجوية وسوف تعمل بطاقة 50 سرير حجر صحي بحلول الجمعة.

واليوم الإثنين، سار مئات الشباب إلى بوابات القاعدة الجوية مرددين شعارات ضد الإيبولا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان إن الحكومة الأمريكية تعتزم تخصيص 5ر13 مليون دولار لجهود الاستعداد لفيروس إيبولا في كينيا.