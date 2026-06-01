الإمارات تُدين الهجمات الإيرانية على دولة الكويت

أدانت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، بـ"أشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة".

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها".

وأعربت الوزارة عن "تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها".

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.