جماعة الحوثي تلوح بالدخول في الحرب ضد إسرائيل حال استمرار التصعيد في لبنان

أفادت مصادر مقرّبة من حركة أنصار الله اليمنية بوجود استعداد كبير لدى عناصرها، للمشاركة في أي مواجهة إقليمية أوسع ضد إسرائيل، مؤكدة أن «حزب الله لن يُترك وحيدًا في الميدان».

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية، عن هذه المصادر قولها إن الحركة تتابع عن كثب تطورات المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، في ظل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة بتوسيع نطاق الحرب على الجبهة اللبنانية.

وأكدت المصادر أن التنسيق السياسي والعسكري بين أنصار الله وحزب الله وبقية فصائل ما يُعرف بـ«محور المقاومة» مستمر، مشيرة إلى أن أي تصعيد إسرائيلي جديد قد يواجه برد جماعي من أطراف المحور.

وأوضحت أن صنعاء تراقب التطورات العسكرية عن كثب، وأنها وضعت، بالتنسيق مع حلفائها في المنطقة، تصورات وسيناريوهات للتعامل مع احتمال اتساع رقعة الحرب.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري يمني قوله إن المعارك الدائرة في جنوب لبنان تعكس قدرة حزب الله على الصمود والاستمرار في استنزاف القوات الإسرائيلية.

وذكر أن صنعاء، إلى جانب حركات وجماعات المقاومة الأخرى في المنطقة، درست وصاغت بالفعل سيناريو الدخول في معركة نهائية وحاسمة مع العدو، في حالة توسع الحرب ضد حزب الله.

وأشار إلى أن مسار المواجهات يُظهر تفوقًا تكتيكيًا للمقاومة، رغم الفوارق في الإمكانات العسكرية.

من جانبهم، رأى محللون في صنعاء أن حزب الله فرض معادلات جديدة في الصراع مع إسرائيل، في وقت تتزايد فيه احتمالات اتساع المواجهة الإقليمية إذا استمر التصعيد على الجبهة اللبنانية.