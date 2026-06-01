الرئيس الإيراني: ملتزمون بالحلول الدبلوماسية ومستعدون لتسهيل الملاحة في مضيق هرمز

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، التزام بلاده بالحلول الدبلوماسية لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية، مشددًا على استعداد طهران لتسهيل حركة الملاحة البحرية وضمان أمن الشحن في مضيق هرمز.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، ذكر بزشكيان، أن بلاده تسعى إلى معالجة التوترات عبر الحوار والدبلوماسية، وذلك بحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية.

وقال الرئيس الإيراني إن طهران ترى في الدبلوماسية السبيل «الأكثر فاعلية» لحل الخلافات، منوهًا أن المسارات الدبلوماسية يعرقلها انتهاك واشنطن عهودها وممارسات إسرائيل.

كما أبدى قلقه إزاء التطورات في المنطقة، واصفًا الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان، واستمرار نزوح المواطنين اللبنانيين، والدعم السياسي والعسكري لأعمال الاحتلال الإسرائيلي بأنها «أمور مثيرة للقلق».

ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في الحد من التوترات وتعزيز الاستقرار.

وفيما يتعلق بأمن الممرات البحرية، أكد بزشكيان استعداد إيران لتسهيل حركة السفن وضمان حرية الملاحة، مشيرًا إلى أن بلاده ستعمل على متابعة حركة السفن اليابانية وتوفير الظروف اللازمة لعبورها بسلاسة.

وأضاف أن إيران ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار وأمن الملاحة في مضيق هرمز، معربًا عن أمله في توسيع التعاون الاقتصادي والفني مع اليابان خلال المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية دعم بلادها للحلول الدبلوماسية والحوار لخفض التوترات وتسوية الخلافات، معربة عن تطلعها إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين طوكيو وطهران في مختلف المجالات.

كما أشادت بالتعاون الإيراني في تأمين طرق الملاحة البحرية، معربة عن أملها في تهيئة الظروف التي تضمن عبور جميع السفن عبر مضيق هرمز بأمان وسهولة.