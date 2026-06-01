تأجيل محاكمة والدة فتاتي أسيوط المتهمين بتزوير مستندات مفردات مرتب الأب إلى جلسة 2 يونيو

قررت محكمة جنايات أسيوط الدائرة الحادية عشر تأجيل محاكمة والدة فتاتي خلافات النفقة مع والدهما، والمتهمين بتزوير خطاب مفردات المرتب مع والدتهما لجلسة 2 يونيو القادم.

‏كانت محكمة الجنايات أسيوط نظرت صباح اليوم إعادة محاكمة "تغريد" والدة الفتاتين "يمنى ويسرا" المحبوستين على ذمة قضية تزوير مستند خاص بمفردات مرتب والدهما، حيث قررت المحكمة تأجيل محاكمة الأم للاطلاع على الأوراق ومراجعة المحامين لجلسة 2 يونيو القادم مع إخلاء سبيل الأم.

وقال ماجد كريم محامي الأم المتهمة مع بنتها في قضية تزوير مستند مفردات مرتب طليقها أنه عقب إجراء إعادة أوراق محاكمة الأم وعرضها على محكمة جنايات أسيوط أقر حكمها بناء على طلب الدفاع بإخلاء سبيل الأم وتحديد جلسة 2 يوليو القادم للنظر في الحكم.

وبدأت الأزمة برفع الفتاتين دعاوى نفقة ضد والدهما لتغطية مصاريف دراستهما ومعيشتهما.

وقدمت الأسرة لاحقاً مستند "مفردات مرتب" منسوب لجهة عمل الأب يثبت تقاضيه راتباً كبيراً "يصل إلى 60 ألف جنيه"، وأثبتت تحقيقات النيابة العامة أن محرر مفردات المرتب مزور وغير صحيح، مما حوّل القضية إلى جناية تزوير أوراق رسمية.