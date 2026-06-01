القيادة المركزية الأمريكية: اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا قواتنا في الكويت

قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إنها نجحت في اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين الليلة الماضية، استهدفا القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، إلى اعتراض الصاروخين فورًا، نافية تعرض أي من أفراد القوات الأمريكية لأذى.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها «ستظل متيقظة، وستواصل حماية قواتها من أي عدوان إيراني، مع دعمها لوقف إطلاق النار الجاري».

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية جديدة.

وذكر في منشور على منصة «إكس»، أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعيًا السكان إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية مجددًا عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات، للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة، لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن دولة الكويت واستقرارها، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلًا عما تشكله من تهديدٍ بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوّض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددةً على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية.

كما أكدت الوزارة احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها، محمّلةً إيران المسئولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.