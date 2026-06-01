الكرملين: احتجاز فرنسا لناقلة النفط تاجور غير قانوني ويقترب من القرصنة

اعترضت البحرية الفرنسية، بدعم من المملكة المتحدة، ناقلة نفط تخضع للعقوبات الدولية وقادمة من روسيا، في أحدث مساعي الدول الداعمة لأوكرانيا لاستهداف صادرات النفط الروسية التي تمول الحرب التي تشنها روسيا منذ أكثر من أربع سنوات ضد أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن عملية الاعتراض، في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين.

وقال ماكرون إن البحرية الفرنسية اعتلت ناقلة النفط "تاجور" أمس الأحد في المحيط الأطلسي.

وتضمن المنشور مقطع فيديو يظهر شخصا ينزل من مروحية إلى السفينة.

وأضاف ماكرون أنه "من غير المقبول أن تقوم سفن بالتحايل على العقوبات الدولية، وانتهاك قانون البحار، وتمويل الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات. هذه السفن، التي لا تحترم أبسط قواعد الملاحة البحرية، تشكل أيضا تهديدا للبيئة وأمن الجميع".

وتشكل عائدات النفط ركيزة أساسية للاقتصاد الروسي، ما يسمح لبوتين بضخ الأموال في المجهود الحربي ضد أوكرانيا دون تفاقم التضخم على المواطنين العاديين وتجنب انهيار العملة.

ويعتقد أن روسيا تستخدم أسطولا يضم مئات السفن للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب الحرب، فيما تعهدت فرنسا ودول أخرى بالتصدي لما يسمى بـ "الأسطول الخفي" الذي يخرق العقوبات.

يذكر أن البحرية الفرنسية اعترضت عددا من ناقلات النفط المشتبه في ارتباطها بروسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، تعليقا على عملية الاعتراض الفرنسية الأخيرة، إن روسيا "تعتبر مثل هذه الأفعال غير قانونية".

وأضاف بيسكوف أن هذه الأفعال "تقترب من القرصنة، ونرفض تماما الادعاء بأنها تنفذ بما يتوافق تماما مع القانون الدولي".

وقالت السلطات البحرية الفرنسية إنه تم اعتراض الناقلة على بعد أكثر من 400 ميل بحري غرب فرنسا، في المياه الدولية بالمحيط الأطلسي.

ووفقا للسلطات الفرنسية، كانت الناقلة قادمة من ميناء مورمانسك شمال غرب روسيا.

وأشار البيان إلى أن الناقلة يشتبه في أنها تعمل تحت علم مزيف، وأن البحرية الفرنسية ترافقها حاليا إلى منطقة رسو لإجراء المزيد من عمليات التفتيش.