رئيسة وزراء اليابان تحث إيران على إبداء أقصى قدر من المرونة لإبرام اتفاق مع أمريكا

قالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، إنها ‌أبلغت الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، أن طهران عليها ⁠إبداء «أقصى قدر من المرونة»، لاغتنام فرصة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وأضافت تاكايتشي، للصحفيين بعد المكالمة، أنها شددت أيضا ‌على ⁠ضرورة فتح مضيق هرمز قريبًا، لضمان حرية وأمن الملاحة بالنسبة للسفن القادمة ⁠من آسيا وجميع الدول الأخرى.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، لم تذكر رئيسة وزراء اليابان تفاصيل ⁠عن رد بزشكيان، لكنها قالت إنهما ⁠تعهدا بمواصلة التواصل الوثيق.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده، الاثنين، على أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وأنه سيكون اتفاقا جيدا لأمريكا ولمن يقف معها.

وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي على منصته «تروث سوشيال»: «ترغب إيران حقا في إبرام اتفاق، وسيكون هذا الاتفاق جيدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولمن يقفون بجانبنا».

وأضاف ترامب: «ولكن ألا يدرك الديمقراطيون -وعدد من الجمهوريين الذين يبدو أنهم يفتقرون للحس الوطني- أنه من الأصعب بكثير عليّ أن أؤدي عملي على النحو الصحيح وأن أتفاوض، عندما يواصل هؤلاء السياسيون المتملقون في الثرثرة بشكل سلبي، بمستويات لم يسبق لها مثيل، مرارا وتكرارا، بأنه ينبغي عليّ التحرك بسرعة أكبر، أو ببطء أكبر، أو بشن الحرب، أو بعدم شنها، أو أي شيء آخر».

وختم ترامب، قائلا: «ما عليكم سوى الجلوس والاسترخاء، فكل شيء سينتهي على خير في النهاية -وهذا ما يحدث دائمًا!».

وجاءت تدوينة ترامب، بعدما قال مسئولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب، أعاد إرسال الاتفاق المقترح إلى إيران بعدما أدخل تعديلات عليه، وذلك عقب اجتماع عقده مع مستشاريه، الجمعة، مما سيؤدي إلى تمديد المفاوضات بين الجانبين لأسبوع آخر.

ولم تتضح على الفور طبيعة التعديلات المحددة التي طلبها ترامب، لكن المسئولين ذكروا أن الرئيس أصر على استخدام صيغة أكثر صرامة فيما يتعلق بالالتزامات النووية الإيرانية وتعهد طهران بإعادة فتح مضيق هرمز.