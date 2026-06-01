حرب إيران تدفع مخاوف التضخم في منطقة اليورو

قال البنك المركزي الأوروبي اليوم الإثنين، نقلا عن استطلاع أُجري بتكليف منه، إن المستهلكين في منطقة اليورو يتوقعون أن يظل التضخم مرتفعا نتيجة لصدمة أسعار النفط الناجمة عن حرب إيران.

وأضاف البنك أن المشاركين في الاستطلاع توقعوا في المتوسط في أبريل أن يبلغ معدل التضخم 4 % على مدار الـ12 شهرا المقبلة.

وارتفعت أسعار الطاقة بشدة منذ بدأت حرب إيران في 28 فبراير، ويشعر المستهلكون بتأثير ذلك بالأخص عبر ارتفاع أسعار الطاقة في محطات البنزين.

وقال المركزي الأوروبي في بيان " حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم على مدار الـ12 شهرا المقبلة لا تزال ثابتة عند مستويات مرتفعة".

كما أشار الاستطلاع إلى أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع التضخم على المدى المتوسط. ويتوقعون أن يبلغ متوسط التضخم 9ر2 % على مدار الثلاث سنوات المقبلة، بتراجع من 3 % في مارس.

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي معدل تضخم على المدى المتوسط نسبته 2 % في منطقة اليورو وهو ما يعتبره المعيار الأساسي لضمان يورو مستقر. ودفعت حرب إيران التضخم في منطقة اليورو إلى 3 % في أبريل، وهو ما يزيد عن النسبة التي يستهدفها المركزي الأوروبي.