ولي عهد النرويج: ابنة ولية العهد الأميرة ميته ماريت ستعود من أستراليا لقلقها على والدتها المريضة

أعلن ولي عهد النرويج الأمير هاكون، اليوم الاثنين، أن الأميرة إنجريد ألكسندرا، ابنة ولية العهد الأميرة ميته ماريت، ستعود إلى الوطن من أستراليا، بصورة مؤقتة، بسبب قلقها على والدتها المريضة بشدة.

وقال هاكون للصحفيين النرويجيين، على هامش زيارة رسمية يقوم بها إلى اليابان لمدة 3 أيام: "ترغب (الأميرة) في العودة إلى الوطن قريبا، ويرتبط ذلك بوضعنا العائلي، فهي تريد أن تكون بجانب والدتها".

جدير بالذكر أن الأميرة إنجريد ألكسندرا تدرس العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في جامعة سيدني منذ العام الماضي.

وأوضح هاكون أنها تعتزم إكمال دراستها الجامعية التي تستغرق 3 أعوام، مضيفا: "لكننا علينا الانتظار لنرى كم من الوقت ستبقى في الوطن".

وتعاني ميته ماريت من مرض رئوي عضال، وقد تدهورت حالتها الصحية خلال الأشهر الأخيرة. وقال هاكون إن حالة زوجته تزداد سوءا مجددا. ونتيجة لذلك، قام ولي العهد بتقليل مدة رحلته إلى اليابان هذا الأسبوع، من 4 إلى 3 أيام.