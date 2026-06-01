جيش الاحتلال يصدر تحذيرا لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت ويدعوهم إلى الإخلاء

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، إنذارًا إلى سكان منطقة الضاحية في بيروت، داعيًا إياهم إلى الإخلاء حفاظًا على سلامتهم.

وكتب متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «إذا واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات إسرائيل، سيرد الجيش باستهداف أهداف في الضاحية الجنوبية».

وفي وقت سابق، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تحذيراته إلى لبنان، قائلًا إن «بيروت لن تعرف الهدوء ما لم يوقف حزب الله هجماته على إسرائيل».

وقال كاتس، خلال مراسم تسليم رئاسة دائرة الأمن في وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، إن ما ينطبق على الضاحية الجنوبية لبيروت ينطبق على بلدات الشمال في إسرائيل.

وأضاف: «لن نسمح باستمرار استهداف مواطنينا فيما يبقى الهدوء قائمًا في بيروت»، وذلك حسبما أفادته قناة «العربية»، في خبر عاجل لها.

وشدد على أن مراكز قيادة حزب الله في بيروت لن تبقى خارج نطاق الاستهداف، موضحًا أن إسرائيل تعتزم تحويل منطقة نهر الليطاني إلى منطقة يسيطر عليها جيش الاحتلال أمنيًا.

إلى ذلك، اعتبر أن إسرائيل تمر بـ«مرحلة أمنية غير مسبوقة». ورأى أنه منذ السابع من أكتوبر 2023، تواجه تل أبيب «تهديدات معقدة، ظاهرة وخفية، في ساحات قريبة وبعيدة»، وفق تعبيره.

هذا وأشار إلى أنه أصدر ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة أهداف في منطقة الضاحية الجنوبية، ردًا على ما قال إنها انتهاكات حزب الله لوقف إطلاق النار.

يذكر أن الهجمات شبه اليومية المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وحزب الله في أبريل الماضي.