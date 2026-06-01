حجازي يودّع نيوم برسالة مؤثرة

حرص المدافع المصري أحمد حجازي على توجيه رسالة وداع مؤثرة إلى نادي نيوم السعودي، عقب إعلان رحيله رسميًا عن صفوف الفريق، بعد فترة شهدت نجاحات بارزة.

ونشر حجازي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» رسالة أعرب خلالها عن امتنانه، قائلًا: "أشكر كل فرد داخل نادي نيوم على الدعم والحب خلال العامين الماضيين. منذ اليوم الأول، كان الجميع يعمل بجد لتحقيق هدف الصعود إلى دوري روشن، والحمد لله نجحنا في تحقيقه والتتويج بالبطولة".

وكان حجازي قد انضم إلى صفوف نيوم في صيف 2024 في صفقة انتقال حر، عقب نهاية مشواره مع اتحاد جدة، ليخوض تجربة جديدة مع الفريق الطامح للصعود إلى دوري روشن السعودي.

وخلال فترة تواجده، قدم المدافع الدولي مستويات مميزة، وأسهم بخبراته الكبيرة في قيادة الفريق نحو تحقيق هدفه بالصعود، بعدما نجح نيوم في حجز مقعده بين أندية دوري روشن للموسم المقبل.

وشارك حجازي في 29 مباراة بقميص نيوم خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وترك بصمة واضحة داخل الفريق، سواء على المستوى الفني أو القيادي.