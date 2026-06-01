تقرير إعلامي: إيران تعدم شخصين آخرين على خلفية مظاهرات يناير

أفادت وكالة ​ميزان للأنباء، التابعة للسلطة ‌القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين، بإعدام شخصين آخرين في إيران على خلفية احتجاجات يناير الماضي.

وتم اتهام مهرداد محمدينيا وأشكان مالكي بارتكاب أعمال من بينها إضرام النار في مسجد خلال المظاهرات الحاشدة.

وذكر تقرير وكالة ميزان للأنباء أن الحكم نُفذ صباح اليوم الاثنين.

وتم حتى الآن تنفيذ أكثر من اثني عشر حكما بالإعدام على خلفية المظاهرات.

وبدأت المظاهرات في أواخر ديسمبر الماضي احتجاجا على الأزمة الاقتصادية في البلاد، وسرعان ما تحولت إلى مظاهرات حاشدة ضد القيادة الإيرانية.

وقمعت الدولة المظاهرات بعنف، ما أسفر عن مقتل آلاف المتظاهرين.

ومنذ سنوات، تنتقد منظمات حقوق الإنسان الاستخدام المكثف لعقوبة الإعدام في إيران، متهمة السلطات بتوظيف الإعدامات كوسيلة للترهيب.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، التي تتخذ من النرويج مقرا لها، في منشور على منصة إكس: "إن إعدام المتظاهرين والسجناء المعتقلين على خلفية تهم تتعلق بالأمن يمثل أداة للقمع والترهيب العام."