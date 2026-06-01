أبو الغيط يدين استمرار العدوان الإيراني على الكويت

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات العدوان الإيراني السافر الذي استهدف دولة الكويت مجددا بالصواريخ والطائرات بدون طيار "الدرونز"، اليوم الاثنين، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر بتاريخ 11 مارس الماضي.

وشدد أبو الغيط، على الرفض القاطع لهذا التصعيد الإيراني العدواني الذي يعرض حياة المدنيين للخطر ويمس سيادة الكويت وأمنها واستقرارها في وقت تُبذل جهود دبلوماسية حثيثة لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، مؤكدا أن هذا النهج لن ينتج سوى مزيد من العزلة والرفض الإقليمي لإيران.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط إشادته بكفاءة قوات الدفاع الجوي الكويتي في التصدي للهجمات الإيرانية، وتأكيده مجددا على الوقوف إلى جانب الكويت والتضامن الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.