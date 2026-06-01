ضبط سائق لوضعه عبارات خادشة للحياء على الزجاج الخلفى لسيارته في السويس

ألقت الأجهزة الأمنية بالسويس، القبض على قائد سيارة لوضعه عبارات وملصقات خادشة للحياء على الزجاج الخلفى للسيارة بالسويس.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول منشور مدعوم بصورة بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن وضع قائد سيارة عبارات وملصقات خادشة للحياء على الزجاج الخلفى للسيارة بالسويس.

بالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهرة بالمنشور المشار إليه، وقائدها كهربائي، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإزالته الملصقات عقب مشاهدة المنشور بمواقع التواصل الاجتماعي.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.