الأمن يكشف ملابسات شكوى مذيعة من تعدي زوجها عليها وتهديدها بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات شكوى مذيعة بإحدى المحطات الإذاعية من زوجها، متهمةً إياه بالتعدي عليها وتهديدها.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله صاحبة الحساب، وهي مذيعة بإحدى المحطات الإذاعية، أثناء تواجدها داخل أحد أقسام الشرطة بالجيزة، حيث أبدت تضررها من زوجها بسبب تعديه عليها وتهديدها بصورة متكررة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ الأول من يونيو الجاري، حضر كل من القائمة على النشر وزوجها إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة. وبسؤالهما، تبادلا الاتهامات، فيما قررت الأولى بتضررها من زوجها لتعديه المستمر عليها وعلى والدتها بالسب، وتهديدها بالإيذاء، وذلك على خلفية خلافات زوجية بينهما.