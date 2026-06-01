إيطاليا: إنقاذ مستكشف كهوف من عمق 120 مترا

تم إنقاذ مستكشف كهوف في شمال إيطاليا بعد عملية قامت بها خدمات الطوارئ واستمرت ساعات.

وتقطعت السبل بالمستكشف أمس الأحد في كهف "جروتا دي سينغيالي فولانتي" بالقرب من جاريسيو في منطقة بيدمونت بعد أن علقت ساقه تحت صخرة على عمق حوالي 120 مترا.

وأعلنت خدمة الإنقاذ الجبلي صباح اليوم الاثنين أنها نجحت في تحرير الرجل – وهو إيطالي في العشرينات من عمره – وتم نقله إلى المستشفى.

وشارك أكثر من 50 من عمال الإنقاذ في العملية، والتي كانت معقدة بسبب البيئة الصعبة تحت الأرض والتضاريس الوعرة.

ووصلت فرق الإنقاذ في النهاية إلى الكهف، وأزالت الصخرة وحررت الرجل. وبينما كان فريق الإنقاذ لا يزال تحت الأرض، أنشأ مركزا صغيرا للعلاج الطبي، وقام بإجراء تقييم طبي أولي للمستكشف.