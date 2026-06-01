توقف مؤقت لمسلسل «أنا أنت أنت مش أنا» واستئناف التصوير خلال أيام

تعرض مسلسل «أنا أنت أنت مش أنا» للتوقف المؤقت لأيام معدودة بسبب مرض الفنان معتصم النهار على إثر تعرضه لإصابة فى ظهره، وهو ما استوجب إيقاف التصوير مجددًا بعدما كان قد تم استئنافه أول مايو الماضى.

وقد أبلغ الفنان معتصم النهار أنه يحتاج للراحة لمدة أسبوع تقريبًا قبل أن يستأنف التصوير مطلع يونيو الجارى فى أحد الديكورات الداخلية الخاصة بشقة البطل.

وكان المسلسل قد تعرض لتوقف مؤقت آخر قبل أكثر من شهر بسبب انشغال أبطال العمل فى تصوير مسلسلات أخرى لموسم رمضان الماضى؛ حيث اضطر المنتج إيهاب منير والمخرج هشام الرشيدى لتعليق التصوير لمدة وصلت شهرين تقريبًا حتى انتهى شهر رمضان، ثم عاد التصوير مرة أخرى مطلع مايو الماضى.

مسلسل «أنا انت انت مش أنا» تدور قصته حول شاب يتفاجأ عند استيقاظه من النوم بوجوده داخل منزل لا يعرفه، وسط أشخاص غريبين ينادونه باسم رأفت، وحين يطلب مقابلة صاحب المنزل، يفاجأ بأنهم يخبرونه بأنه هو نفسه صاحب المنزل وأنه فقد الذاكرة، ويدفعه الرعب والارتباك للهرب خارجًا، لتبدأ رحلته فى الهروب والمطاردة والبحث عن حقيقة ذاته. فالعمل يناقش لأول مرة عالم الميتافيرس ومخاطر وإيجابيات السوشيال ميديا.

العمل مكون من 15 حلقة ويشترك فى بطولته كل من ميرنا نور الدين ومصطفى أبو سريع وحسن أبو الروس ومحمد رضوان ومنال سلامة وجيلان علاء والشحات، ومن تأليف أحمد أبوزيد وأحمد دُعية، وإخراج هشام الرشيدى.