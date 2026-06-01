تعرض 6 أشخاص للطعن والقبض على 24 آخرين في احتفال أرسنال بالدوري الإنجليزي

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، إن 6 أشخاص تعرضوا للطعن بعد ساعات من احتفال أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وأكدت اعتقال 24 شخصا خلال تلك الأحداث.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن آلاف من جماهير أرسنال احتشدت في الشوارع المحيطة بملعب الإمارات في لندن، أمس الأحد، للاحتفال مع الفريق بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

ونشرت شرطة العاصمة أكثر من 500 ضابط لتأمين الاحتفال، الذي شهد اعتقال عشرة أشخاص مشتبه بهم في الاعتداء على الشرطة، وقيل إن أحدهم وجه إساءات عنصرية.

وأفادت الشرطة أن أحد الضباط أصيب بجرح قطعي في يده، بينما أصيب آخر في رأسه بجسم ألقاه الحشد.

وشملت الاعتقالات الأخرى جرائم من بينها الاعتداء الجنسي، والتسبب في أذى جسدي خطير، وحيازة مخدرات من الفئة الثالثة (سي) ، وحيازة سكين، والسكر والإخلال بالنظام العام، وعرقلة عمل الشرطة، والشغب، ومخالفة أمر التفرق.

كما لحقت أضرار بأربع سيارات شرطة في إزلنجتون، حيث تعرضت مصابيحها للكسر وخدوش.