قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي، إن مضيق هرمز تحت إدارة إيران، مشيرا إلى طهران "لن تسمح باستمرار الحصار البحري".

وأكد عبر حسابه بمنصة "X" مساء الإثنين، أن "صبر القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية له حدود"، مشددا: "لن نتسامح مع تصعيد التوترات في لبنان".

في سياق متصل، أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن طهران أوقفت تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، وذلك على خلفية الهجمات على لبنان، والتي اعتبرتها خرقا لوقف إطلاق النار القائم مع واشنطن.

وهددت إيران باستهداف شمال إسرائيل إذا نفذت تل أبيب تهديدها بقصف بيروت وضاحيتها الجنوبية، في تصعيد تزامن مع وقف طهران تبادل الرسائل غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه لم يتم إبلاغه بقرار إيران تعليق المحادثات، مشيرا إلى أنه "لا توجد مشكلة إذا كان صحيحا تعليق إيران للمفاوضات".

وأضاف في تصريحات لشبكة "إن بي سي" مساء الإثنين: "تحدثنا أكثر مما ينبغي، وأعتقد أن التزام الصمت سيكون أمرا جيدا جدا وقد يستمر ذلك لفترة طويلة".

