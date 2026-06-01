مسئول بوزارة الزراعة: التغيرات المناخية بفصل الربيع لم تؤثر بشكل كبير على المحاصيل

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية الحالية تجاوزت توقعات النماذج المناخية.

ولفت فهيم، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إلى تأثر أوروبا بهذه التغيرات والتي كانت بعيدة عنها سابقًا، نظرًا لوجودها بمناطق معتدلة مائلة للبرودة.

وتابع أن درجات الحرارة بأوروبا خلال الأيام الماضية شهدت ارتفاعات تجاوزت بها درجات الحرارة بمصر، مضيفًا أن الأخيرة بدأت مرحلة "الصيف المناخي" مطلع يونيو الجاري.

وأشار إلى أن فصل الصيف يبدأ رسميًا في الـ21 من يونيو الجاري، مع تعامد الشمس على مدار السرطان، والذي تتزامن فيه ارتفاعات درجات الحرارة مع "الطاقة الحرارية" ما يؤدي للشعور بالـ"صهد".

ونوّه إلى أن التغيرات المناخية التي شهدها فصل الربيع لم تؤثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، معلقًا:«تقلبات الربيع هي أخطر التقلبات بالنسبة للعام كامل».

وأكمل: «حتى هذه اللحظة الحمد لله فضل من ربنا إن معظم التأثيرات مكنش تأثيرات معنوية كبيرة ممكن تؤدي إلى مشكلة كبيرة في المعروض من كثير من المحاصيل».

وذكر أن حصاد المحاصيل الصيفية كالقطن والأرز وغيرهما لا يزال مبكرًا، قائلًا: «لغاية دلوقتي الحمد لله معنديش مشكلة كبيرة رغم إن حصل طبعًا بعض المناوشات والتغيرات المناخية وأدى إلى مشاكل في بعض الفاكهة».

وأكد أن إنتاجية معظم المحاصيل تأثرت بشكل محدود نتيجة للتغيرات المناخية، باستثناء محصول الزيتون، معلقًا: «يمكن الزيتون الوحيد اللي متأثر شوية».

واختتم قائلًا: «طبيعة التغيرات المناخية في مصر يمكن أقل بكتير من مناطق كثير كانت بعيد عن تغير المناخ زي أوروبا وزي أمريكا الشمالية وغيرها يعني».