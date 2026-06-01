نائب لبناني: توحيد اللبنانيين خلف الدولة والجيش هو السبيل لإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي

أكد النائب اللبناني الدكتور إلياس جرادة أن ما يُثار بشأن وجود انقسام داخلي حاد في لبنان يجري تضخيمه بصورة كبيرة، معتبراً أن الاحتلال الإسرائيلي يستفيد من حملات إعلامية وثقافية تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف الجبهة الوطنية.

وقال جرادة في بيان له، إن غالبية اللبنانيين ما زالوا متمسكين بصيغة العيش المشترك ووحدة البلاد، مؤكدًا أن محاولات بث الفرقة والانقسام لم تنجح في تغيير ثوابت قطاعات واسعة من الشعب اللبناني.

وأشار إلى أن إسرائيل واصلت خروقاتها بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم برعاية دولية في أكتوبر 2024، معتبراً أن عدم إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته أسهم في استمرار حالة التوتر بالمنطقة.

وقلل النائب اللبناني من أهمية الطروحات المتعلقة بتقسيم لبنان أو إقامة كيانات طائفية، مؤكداً أنها لا تعبر عن المزاج العام للبنانيين ولا تحظى بتأييد واسع.

وشدد جرادة على أهمية التمسك بوحدة الدولة اللبنانية والالتفاف حول المؤسسات الوطنية والجيش، داعياً إلى تعزيز التماسك الداخلي في مواجهة التحديات والاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تصوير عدوانه وكأنه يستهدف فئة محددة، بينما تمثل هذه الاعتداءات، بحسب قوله، استهدافاً للبنان وسيادته، داعياً إلى توحيد الموقف الوطني لمواجهة هذه التحديات.