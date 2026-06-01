إيران تهدد بقصف شمال إسرائيل إذا هاجم نتنياهو الضاحية الجنوبية

وجه مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، تحذيرا شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مهددا باستهداف سكان شمال إسرائيل بشكل مباشر إذا أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ تهديده بقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء في البيان الإيراني أن استمرار نتنياهو في تحركاته الإقليمية وإصدار أوامر إخلاء لسكان الضاحية سيجابه برد ينقل المعركة إلى عمق المدن والمستوطنات الشمالية، مطالبا المستوطنين هناك بمغادرة المنطقة فورا لتجنب الإصابة.

وتتزامن هذه التهديدات مع قرار تصعيدي اتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالاشتراك مع وزير الجيش يسرائيل كاتس، حيث أصدرا توجيهات رسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات مكثفة واستهداف ما يزعم أنه المقر الرئيسي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدين أن هذا المربع لن يبقى بمنأى عن النيران الإسرائيلية مع استمرار القصف على المستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

بالتوازي مع ذلك، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من نطاق إنذارات الإخلاء القسري لتشمل بلدات وقرى جديدة جنوب نهر الزهراني وقضاءي صيدا وجزين جنوبي لبنان، في إشارة واضحة إلى نية لتوسيع رقعة التوغل البري والعمليات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ومن الناحية الميدانية، رد حزب الله على التهديدات والتوغل الإسرائيلي بإطلاق القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة الانقضاضية.