رئيس الصليب الأحمر اللبناني: أكثر من ثلث الشعب نازح والوضع مأساوي في الجنوب

قال رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطون الزغبي، إن الأوضاع في جنوب لبنان أصبحت “مأساوية” في ظل التصعيد العسكري والغارات الإسرائيلية، مشيرًا إلى حركة نزوح هائلة لم تشهدها البلد من قبل بهذه القوة.

وأضاف "الزغبي" عبر مداخلة هاتفية على قناة "TEN”، اليوم الاثنين، أن موجات النزوح تتجه من مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية إلى بيروت وصيدا وضواحيها، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية، مؤكدًا أن أكثر من ثلث الشعب اللبناني أصبح نازحًا داخل البلاد.

وتابع أن الصليب الأحمر اللبناني ينسق مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والمحلية والمؤسسات العاملة على الأراضي اللبنانية لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين، وعلى رأسها وجبات الطعام ومواد النظافة والمستلزمات المعيشية الأولية.

وأشار إلى وجود مراكز إيواء وتنظيم عمليات الاستجابة الإنسانية بهدف الحد من تداعيات موجات النزوح المتزايدة، مؤكدًا استمرار عمل فرق الصليب الأحمر في جنوب لبنان رغم التحديات والصعوبات الميدانية.

ولفت إلى أن الفرق الإسعافية تواجه مخاطر كبيرة بسبب القصف المستمر، مشددًا على أن الصليب الأحمر يعمل بكامل جاهزيته في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأردف أنهم أطلقوا نداء لتقديم المساعدات الإنسانية، التي تشمل: المواد الغذائية والصحية والتنظيفية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والمستلزمات الإسعافية، مؤكدًا الحاجة إلى مختلف أنواع الدعم لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين.