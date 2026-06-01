إيران: نفذنا هجوما انتقاميا بعد الضربة الجوية الأمريكية

قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين، إنه نفذ هجوما انتقاميا في أعقاب هجوم جوي أمريكي.

وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني أن القوات الإيرانية هاجمت القاعدة التي أطلقت منها الولايات المتحدة هجومها على محافظة هرمزغان بجنوب إيران. ولم يتم الإفصاح عن الموقع.

وكانت صفارات الانذار قد دوت في الكويت في وقت مبكر من اليوم بسبب هجمات جوية معادية. ولم يقدم الجيش أي معلومات بشأن مصدر الطائرات المسيرة والصواريخ أو أهداف الهجمات.

من جانبه، أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف مراكز للرادار والتحكم في الطائرات المسيرة داخل إيران، بعد قيام طهران برصد وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية بحسب المزاعم.

ووصفت القيادة المركزية الأمريكية، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس الهجمات بأنها "ضربات للدفاع عن النفس"، وأضافت أن الطائرة المسيرة، وهي من طراز (إم-كيو 1)، تم تدميرها فوق المياه الدولية.

يأتي ذلك فيما لا تزال البحرية الأمريكية تفرض حصار على موانئ إيران قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيستمر حتى تتوصل طهران وواشنطن إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما عبر وساطة تقودها باكستان.