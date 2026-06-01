السفينة السياحية الموبوءة بفيروس هانتا تستعد للإبحار مجددا بعد تعقيمها بالكامل

أعلنت الشركة المشغلة لسفينة الرحلات البحرية التي كانت بؤرة لتفشي فيروس هانتا، اليوم الاثنين، أنه جرى تعقيم السفينة بالكامل وأنها باتت مستعدة للإبحار مجددا وعلى متنها ركاب.

ومن المقرر أن تنطلق السفينة هونديوس في السادس من يونيو الجاري متجهة إلى أرخبيل سفالبارد النرويجي في القطب الشمالي.

وأعلنت شركة الرحلات البحرية الهولندية أوشنوايد إكسبيدشنز، أن السفينة ستنطلق من هناك في 13 يونيو في رحلة عبر المحيط المتجمد الشمالي.

وقام متخصصون من السلطات الصحية الهولندية بعملية تنظيف وتعقيم شاملة للسفينة.

وأضافت الشركة، أن السلطات منحت السفينة الضوء الأخضر للعودة إلى الخدمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدة أنه لم يعد هناك أي خطر للإصابة بالعدوى.

وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن فيروس "هانتا" نُقِل إلى متن السفينة عبر الركاب ولم يكن مصدره السفينة نفسها، وفقا لما ذكرته شركة "أوشنويد إكسبيدشنز".