كيفن كيجان يعلن إصابته بمرض السرطان

قال كيفن كيجان، نجم منتخب إنجلترا ومدرب نيوكاسل السابق، إنه في المرحلة الرابعة من مرض السرطان الذي أُصيب به مؤخرًا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إي إيه ميديا) أن عائلة كيجان كانت قد كشفت في يناير الماضي عن تشخيص النجم الدولي السابق، لاعب ليفربول ونيوكاسل، بالمرض.

وقال كيجان في تصريحات لصحيفة «دايلي ميل» البريطانية: "قالوا إن هناك طبيبًا مميزًا يملك أسلوبًا مميزًا في علاج هذا المرض في مرحلته الرابعة".

وأضاف: "كان مشجعًا لليفربول، ولذلك ذهبت إليه، كنت أعلم أنني لن أكون وحيدًا كما تعلمون".

وكان كيجان قد بدأ مسيرته الكروية مع فريق سكونثورب، ثم انتقل إلى ليفربول في عام 1971، حيث توج بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، وكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليًا) مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

كما توج بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور)، والتي كانت تُعرف آنذاك بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، مرتين خلال فترة لعبه مع هامبورج الألماني، حيث شارك معه في نهائي دوري أبطال أوروبا، كما لعب أيضًا مع ساوثهامبتون ونيوكاسل قبل أن يعتزل عام 1984.

وعلى المستوى الدولي، سجل كيجان 21 هدفًا في 63 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، وشارك في نهائيات كأس العالم 1982 في إسبانيا.

وعلى صعيد التدريب، تولى كيجان قيادة نيوكاسل في عام 1992، وقاده للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان قريبًا من التتويج بلقب موسم 1995-1996 قبل أن يخسر اللقب لصالح مانشستر يونايتد.

كما سبق له تدريب فولهام، ثم تولى تدريب منتخب إنجلترا عام 1999، وقدم الفريق تحت قيادته أداءً مخيبًا في بطولة أمم أوروبا 2000، قبل أن يستقيل بعد الخسارة أمام ألمانيا في تصفيات كأس العالم.

بعد ذلك تولى تدريب مانشستر سيتي قبل أن يغادر في مارس 2005، ثم عاد إلى نيوكاسل في عام 2008، حيث استمر لمدة ثمانية أشهر فقط.