ترامب: أجريت اتصالا مع نتنياهو وحزب الله ولن يتم إرسال قوات إسرائيلية إلى لبنان

هايدي صبري
نشر في: الإثنين 1 يونيو 2026 - 9:13 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يونيو 2026 - 9:13 م

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يتم إرسال قوات إسرائيلية إلى لبنان.

وقال ترامب في منشور على حسابه الرسمي بمنصة تروث سوشيال: "أجريت اتصالًا مثمرًا للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولن يتم إرسال أي قوات إلى بيروت، وأي قوات كانت في طريقها قد تم بالفعل إعادتها".

وأضاف: "وبالمثل، ومن خلال ممثلين رفيعي المستوى، أجريتُ اتصالًا جيدًا جدًا مع حزب الله، وقد وافقوا على وقفٍ كامل لإطلاق النار، بحيث لن تهاجمهم إسرائيل، ولن يهاجموا إسرائيل".

كما أفاد ترامب في منشور آخر بتواصل المحادثات بوتيرة متسارعة مع إيران.

