ترامب عن وقف إيران للمفاوضات بسبب تطورات لبنان: لم يبلغونا بذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه لم يتم إبلاغه بقرار إيران تعليق المحادثات، مشيرا إلى أنه "لا توجد مشكلة إذا كان صحيحا".

وأضاف في تصريحات لشبكة "إن بي سي" مساء الاثنين :"تحدثنا أكثر مما ينبغي، وأعتقد أن التزام الصمت سيكون أمرا جيدا جدا وقد يستمر ذلك لفترة طويلة".

وأشار إلى أنه "من المناسب أن تعلن إيران تعليق تبادل الرسائل، لأنها أفضل في التفاوض من القتال"، لكنه أشار إلى أن طهران لم تبلغ واشنطن بذلك، مشددا على أن "هذا لا يعني أننا سنبدأ بإلقاء القنابل في كل مكان بإيران لكننا سنبقي الحصار قائما".

وهددت إيران باستهداف شمال إسرائيل إذا نفذت تل أبيب تهديدها بقصف بيروت وضاحيتها الجنوبية، في تصعيد تزامن مع وقف طهران تبادل الرسائل غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة تسنيم، المقربة للحرس الثوري أن إيران تعتزم وقف "الحوار وتبادل النصوص عبر الوسيط" مع الولايات المتحدة، احتجاجا على استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان وغزة.