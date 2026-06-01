مسئولان أمنيان سوريان سابقان في عهد الأسد يواجهان محاكمة بتهمة التعذيب في فيينا

أفادت النيابة العامة أمام المحكمة الإقليمية في فيينا، اليوم الاثنين، بأن مسئولين أمنيين بارزين من الحكومة السورية السابقة للرئيس المخلوع بشار الأسد يمثلان للمحاكمة في النمسا، بتهم تتعلق بالتعذيب، وإلحاق أذى جسدي جسيم، والاعتداء الجنسي.

وقال المدعي العام إن المتهمين يشتبه في إساءتهما معاملة المحتجزين بأنفسهما، وإصدار أوامر لآخرين للقيام بذلك.

ووفقا للمنظمة الحقوقية "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، فإن اللواء السابق في جهاز المخابرات هو أرفع مسئول يمثل الحكومة السورية السابقة يتم اعتقاله في أوروبا.

وأضاف المدعي العام أن "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" - ومقره برلين - ومنظمات أخرى من بينها منظمة العفو الدولية، يدعمون جهود الادعاء في هذه القضية.