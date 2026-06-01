أحمد موسى: دعم المنتخب في كأس العالم «فرض عين» على كل مصري

انتقد الإعلامي أحمد موسى الحملة التي تشنها بعض جماهير الكرة المصرية ضد منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، على خلفية اختيارات القائمة واستبعاد بعض اللاعبين، مؤكدًا أن المنتخب يمثل الوطن وليس أي نادٍ.

وقال موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «اسمه منتخب مصر، وليس منتخب الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز أو سموحة، ولا حتى منتخب حسام حسن».

وشدد على أن «المنتخب فوق الجميع»، مطالبًا الجماهير بوضع الانتماءات جانبًا ودعم الفريق الوطني، مضيفًا: «لا تقولي أهلي ولا زمالك».

وأعرب عن استيائه مما وصفه بحالة الهجوم غير المبررة، قائلًا: «ما أراه خلال اليومين الماضيين لا يليق، هناك من يهاجم الجهاز الفني ويرفض تشجيع المنتخب، وهذا أمر غير مقبول».

وأكد موسى أن دعم المنتخبات الوطنية هو سلوك طبيعي في جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن ما يحدث من بعض الجماهير لا يعكس الروح الرياضية المطلوبة.

وأوضح أن اللاعبين المختارين هم من سيمثلون مصر في البطولة العالمية، بغض النظر عن انتماءاتهم، مضيفًا: «المنتخب يمثل مصر كلها».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن «تشجيع ودعم المنتخب في كأس العالم فرض عين على كل مصري».