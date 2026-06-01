الدرندلي: أعضاء اتحاد الكرة سيتواجدون في كأس العالم على نفقتهم الخاصة

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم، أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد سيتحملون تكاليف سفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمساندة المنتخب، دون تحميل ميزانية الاتحاد أي أعباء مالية.

وقال الدرندلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن بعثة المنتخب ستسافر بطائرة مخصصة بتكلفة محددة، وتضم 59 فردًا من البعثة الرسمية، إلى جانب ممثلين عن الشركة المتحدة وقناة «أون سبورت»، مشيرًا إلى أن «كل فرد ضمن البعثة لديه دور محدد».

وأضاف أن بعثة منتخب مصر تُعد من أقل البعثات عددًا مقارنة بالمنتخبات الأخرى المشاركة في البطولة، مؤكدًا حرص الاتحاد على ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام.

وأوضح الدرندلي أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة قرروا السفر على نفقتهم الخاصة، رغم إمكانية استقلال الطائرة المخصصة للبعثة، قائلًا: «نحافظ على المال العام، وكل عضو لديه القدرة على تحمل تكاليف السفر».

وأشار إلى وجود إقبال من الجماهير المصرية على شراء تذاكر المباريات رغم ارتفاع أسعارها، بما يعكس الدعم الكبير للمنتخب الوطني.

وعن ما أُثير بشأن فعالية دعم المثليين خلال مباراة مصر وإيران، أوضح الدرندلي أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تمنع أي مظاهر ذات طابع ديني أو سياسي داخل الملاعب، مؤكدًا أن هذه الأمور، وفقًا لما لديه من معلومات، لن يتم تنفيذها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على التنسيق مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، لبحث الأمر بشكل رسمي، بما يضمن عدم حدوث أي أزمات والالتزام باللوائح المنظمة.