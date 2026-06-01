رئيس اتحاد الكاراتيه يناقش تطوير منتخبات الكاتا استعدادًا للبطولات المقبلة

عقد محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد مع الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر الوطنية للكاتا، وذلك في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد على مواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية استعدادًا للبطولات المقبلة.

وتناول الاجتماع مناقشة الرؤية الفنية والإدارية للمرحلة المقبلة، واستعراض الخطط والبرامج المُعدة لتطوير أداء المنتخبات الوطنية، بما يتوافق مع استراتيجية الاتحاد الرامية إلى الحفاظ على ريادة الكاراتيه المصري على المستويين القاري والدولي، ومواصلة إعداد أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف البطولات والمحافل الدولية.

وأكد الدهراوي، خلال الاجتماع، أهمية العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين جميع عناصر المنظومة الفنية والإدارية، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الإعداد والتطوير خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج ويدعم طموحات الكاراتيه المصري في المنافسات القادمة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه على عقدها لمتابعة خطط العمل وتقييم الأداء الفني والإداري للمنتخبات الوطنية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تعزيز مسيرة النجاح وترسيخ مكانة مصر كواحدة من أبرز القوى العالمية في رياضة الكاراتيه.