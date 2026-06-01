المعارضة الإسرائيلية بعد منع ترامب هجوم بيروت: نتنياهو دمية وبلدنا تحت الوصاية

هاجمت المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية تعليق هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت بطلب أمريكي، واصفة إياه بـ"الدمية".

وفي تدوينة مقتضبة على حسابه في منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "إسرائيل دولة تحت الوصاية بالكامل".

فيما قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الأسبق أفيجدور ليبرمان، في تصريح نقلته القناة 12 العبرية: "نتنياهو ليس رئيسا للوزراء، بل دمية".

بدوره، قال زعيم حزب "بَيحاد" (معا) ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينت إن حكومة نتنياهو "فقدت السيطرة على السيادة الإسرائيلية"، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، الاثنين، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدعيا أن إسرائيل تراجعت عن استهداف العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف ترامب في تدوينة على منصته "تروث سوشال": "أجريت اتصالا مثمرا للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وادعى أن إسرائيل تراجعت عن مهاجمة بيروت، قائلا: "لن يتم إرسال أي قوات إلى بيروت، وأي قوات كانت في طريقها (إلى هناك) قد عادت أدراجها".

وأشار ترامب إلى أنه أجرى أيضا اتصالا "جيدا للغاية" مع ممثلين رفيعي المستوى عن "حزب الله" (لم يسمّهم)، مدعيا أن إسرائيل والحزب "وافقا على وقف تام لإطلاق النار".

وتابع: "إسرائيل لن تهاجمهم، ولن يهاجموا إسرائيل".

وتأتي هذه المكالمة على وقع التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان والتلويح باستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، عشية جولة مفاوضات مرتقبة بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الأمريكية واشنطن.