المتشددون يغلقون الطرق والقطارات في إسرائيل احتجاجا على التجنيد الإلزامي

تظاهر عشرات الآلاف من اليهود المتشددين (الحريديم) في جميع أنحاء إسرائيل اليوم الاثنين، إذ أغلقوا الطرق والقطارات وأضرموا النار في السيارات احتجاجا على التجنيد الإلزامي بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إن المتظاهرين أغلقوا التقاطعات الرئيسية وهاجموا جنديا نزل من حافلة بالقرب من موقع الاحتجاج.

واستخدمت قوات الشرطة مدافع المياه والخيول للسيطرة على الحشود الغاضبة.

وتسببت الاحتجاجات في إصابة مناحي الحياه في أنحاء البلاد بالشلل، حيث أغلقت الطرق السريعة وتوقفت وسائل النقل العام بسبب الحشود الهائلة في كل من القدس ومنطقة تل أبيب.

يشار إلى أن الخدمة العسكرية إلزامية لمعظم الرجال والنساء اليهود في إسرائيل

وكانت الأحزاب المتشددة القوية سياسيا قد حصلت على استثناءات لإعفاء أتباعها من الخدمة العسكرية والدراسة في معاهد دينية بدلا من ذلك ، ولكن هذه الاستثناءات باتت مهددة بالإلغاء.