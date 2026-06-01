نشأت الديهي: ما جرى في غزة ولبنان والضفة الغربية نتائج مباشرة لأحداث 7 أكتوبر 2023

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية وامتداداته في عدد من دول المنطقة يمثل نتائج مباشرة لأحداث السابع من أكتوبر 2023.

وأضاف "الديهي" عبر برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة "TEN”، اليوم الاثنين، أن ما كان يُطرح سابقًا بشأن قوة الردع الإسرائيلية أو احتمالات تراجعها لم يثبت على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تزال تخوض مواجهات على أكثر من جبهة منذ ذلك التاريخ.

وتساءل عن المستفيدين والخاسرين من تداعيات الأحداث منذ 7 أكتوبر، قائلا إن ما حدث لم ينعكس حتى الآن في اتجاه توحيد الساحة الفلسطينية، واصفًا الوضع أنه جرح لم يلتئم.

وانتقد ما وصفه بالقراءات غير الدقيقة للمشهد الإقليمي، معتبرًا أن هناك حاجة لإعادة تقييم المشهد الاستراتيجي في المنطقة بشكل شامل، في ظل استمرار التصعيد في أكثر من ساحة، من بينها الضفة الغربية ولبنان، مشددًا على ضرورة مراجعة الحسابات السياسية والاستراتيجية المرتبطة بالصراع، بدلًا من تبني تصورات غير واقعية عن موازين القوى أو نتائج المواجهات.

وتصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله في الأيام الأخيرة، مع تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي بريا واحتمال شن هجمات إضافية على منطقة بيروت، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في منتصف أبريل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.