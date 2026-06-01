روسيا تحظر تصدير وقود الطائرات لأول مرة

قررت الحكومة الروسية، فرض حظر على تصدير وقود الطائرات المعروف باسم الكيروسين لأول مرة.

وقالت الحكومة، في بيان اليوم الاثنين: "هدف القرار هو ضمان استقرار السوق المحلية للوقود"، حيث يستمر هذا القرار حتى 30 نوفمبر.

وفي الوقت نفسه، يتم إعفاء كميات الكيروسين الموجودة في الجمارك بالفعل أو يتم شحنها وفقا لاتفاقيات حكومية ثنائية من قرار الحظر.

كما ستسمح السلطات الروسية بتموين الطائرات الأجنبية في المطارات الروسية بالوقود.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها روسيا مثل هذه القيود على وقود الطائرات، والتي جاءت بعد فرض قيود مماثلة على تصدير البنزين والديزل (السولار).

وتأتي قرارات حظر تصدير المكررات النفطية من روسيا، في الوقت الذي يهاجم فيه الجيش الأوكراني منشآت البنية التحتية لصناعة النفط الروسي بالطائرات المسيرة.

وتقاوم أوكرانيا العملية الروسية الشاملة لأراضيها منذ أكثر من 4 سنوات.

وفي مايو الماضي، جرى تدمير 18 مصفاة نفط روسية بينها 8 من أكبر 10 مصاف في روسيا.

وتراجع حجم عمليات تكرير النفط في روسيا الآن إلى أقل مستوياته منذ أكثر من 10 سنوات.

وفي شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، يحصل سائقو المركبات على الوقود باستخدام بطاقات تموين أو بكميات صغيرة منذ بداية الأسبوع الحالي.

ولن يؤثر حظر تصدير الكيروسين من روسيا على السوق العالمية كثيرا لآن حصة روسيا من هذه السوق لا تزيد على 2%.