بن غفير يهاجم نتنياهو بسبب تفاهمات لبنان: حان الوقت لتقول لا لترامب

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حزب الله وإسرائيل سيوقفان الهجمات المتبادلة.

وقال بن غفير، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" مساء الأحد: "حان الوقت لأن يقول نتنياهو لترامب لا".

وأضاف: "سيدي رئيس الوزراء، لقد قلت إن رئيس الوزراء القوي يقول لرئيس الولايات المتحدة نعم عندما يكون ذلك ممكنا، ولا عندما يكون ذلك ضروريا"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وواصل: "لقد حان الوقت لنقول لصديقنا، الرئيس ترمب، لا".

وتابع: "لقد حان الوقت لفعل ما هو مطلوب وضروري لضرب حزب الله، وتحرير أيدي مقاتلينا، واستعادة الأمن في الشمال".