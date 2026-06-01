رئيس المجلس الأوروبي لدول غرب البلقان: توسيع الاتحاد أمر حقيقي

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الاثنين، إن قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع مع دول غرب البلقان المرشحة للانضمام لعضويته تهدف إلى إظهار أن فرصة التوسع حقيقية.

وفي حديث في البوسنة في بداية جولة تسبق القمة في غرب البلقان، قال كوستا، إنه وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي وعدم الاستقرار الاقتصادي، فإن "التوسع يمثل مصلحة جيواستراتيجية لأوروبا".

وأضاف كوستا، "إنه (التوسيع) استثمار في السلام والاستقرار والأمن في قارتنا. هذه الجولة هي إشارة واضحة إلى أن التزام الاتحاد الأوروبي تجاه منطقة غرب البلقان حقيقي. وهو حقيقي مثله مثل فرصة التوسع."

ويشارك كوستا، في رئاسة القمة التي ستعقد في مونتينيجرو (الجبل الأسود) يوم الجمعة والتي ستجمع قادة الاتحاد الأوروبي وكبار المسئولين من ألبانيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية وكوسوفو وصربيا ومونتينيجرو.

ووصلت كل دولة من الدول الست إلى مرحلة مختلفة من عملية الانضمام، حيث تتقدم مونتينيجرو وألبانيا الطريق.

وسعى الاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى تشجيع الإصلاح في الدول المرشحة خوفا من تزايد نفوذ روسيا والصين.