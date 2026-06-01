ألمانيا: منح صحفيتين جائزة صحفيو العام بسبب تحقيقهما حول شبكات المغتصبين

فازت الصحفيتان الاستقصائيتان إيزابيل بير وإيزابيل شتروه، بجائزة "صحفيو العام 2025" التي تمنحها مجلة "ميديوم ماجاتسين" التي يقع مقر هيئة تحريرها في العاصمة الألمانية برلين.

وأوضحت لجنة التحكيم، سبب منح هاتين الصحفيتين الجائزة يرجع إلى أن تحقيقهما حول شبكات المغتصبين على تطبيق "تيليجرام" تميز بأبحاث استثنائية اتسمت بالشجاعة والإصرار والدقة.

وأضافت أن الصحفيتين "بحثتا في في غياهب الإنترنت الخفية، وكانتا أول من سلط الضوء على منظومة يصعب على كثيرين حتى تصور وجودها"، وقد سُلّمت الجائزة خلال حفل أقيم في برلين.

كما مُنحت جائزة "صحفيو العام 2025" للصحفية كاترين كالفايت تقديراً لمسيرتها المهنية. وجاء في حيثيات التكريم أنها "حظيت بتقدير كبير بفضل كفاءتها المتميزة وأسلوبها الخاص والمتفرد، سواء بصفتها محررة لشؤون السياسة الداخلية أو مراسلة وصحفية ميدانية داخل البلاد وخارجها".

وجرى منح الجائزة أيضا لكل من جريجور بيتر شميتس رئيس تحرير مجلة "شتيرن" في فئة رئاسة التحرير الوطنية، وأنا هونجر رئيسة تحرير الصحيفة "كونتكست" الأسبوعية في فئة رئاسة التحرير الإقليمية.

كما نال الجائزة أيضا الكوميديان لوتس فان دير هورست وفابيان كوستر في فئة الترفيه، إضافة إلى فاسيلي جولود مدير استوديوهات شبكة "ايه آر دي" (القناة الأولى بالتلفزيون الألماني) في العاصمة الأوكرانية كييف في فئة التحقيقات والتقارير الوطنية.

وتُمنح جوائز "صحفيو العام"، غير المرفقة بمكافأة مالية، من مجلة "ميديوم" منذ عام 2004 في أكثر من عشر فئات مختلفة.