هيئة الملاحة الإيرانية: عبور 300 سفينة مضيق هرمز في الـ90 يوما الماضية

أعلنت هيئة الملاحة العامة الإيرانية، تقدم أكثر من 300 سفينة غير إيرانية، أغلبها ناقلات نفط، بطلبات ومعلومات للحصول على "تصاريح مرور آمن" عبر مضيق هرمز، خلال التسعين يومًا الماضية.

وقالت عبر حسابها بمنصة "إكس" إن "هذا النوع من السفن، وعددها 300 سفينة، عبرت حتى الآن مضيق هرمز بإذن من إيران من قبل هيئة إدارة مضيق هرمز".

وأوضحت أن الهيئة العامة للأمن البحري لا تملك الصلاحية لإصدار تصاريح لمرور السفن القادمة من "الدول المعادية"، مشيرة إلى أنها تعطي الأولوية في المرور للسفن المرتبطة بالحكومات المتحالفة مع إيران، في ظل القيود التي تفرضها ظروف الحرب.

وأشارت إلى أن نسبة السفن المغادرة من الخليج العربي بلغت 77% من إجمالي الطلبات، بينما مثلت السفن القادمة إليه نحو 23%.