منتخب الناشئين يهزم المغرب ويحقق برونزية أفريقيا

توج منتخب مصر تحت 17 عامًا بالميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، بعد فوزه على منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2-0 في مباراة تحديد المركز الثالث.

ونجح منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسن عبد اللطيف، في إنهاء مشواره بالبطولة بانتصار مستحق، بعدما افتتح محمد السيد "الديزل" التسجيل في الدقيقة 33، قبل أن يؤمن أحمد بشير الفوز بالهدف الثاني في الدقيقة 90+11.

وشهدت المباراة محاولات عديدة من المنتخب المغربي للعودة في النتيجة، إلا أن الدفاع المصري وحارس المرمى حافظا على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية.

كما أثارت إحدى اللقطات الجدل في الدقيقة 90+7 بعدما لجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو لمراجعة إمكانية احتساب ركلة جزاء للمغرب، لكنه قرر استكمال اللعب دون احتساب أي مخالفة.

وكان المنتخب المصري قد ضمن التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عامًا المقرر إقامتها في قطر، عقب بلوغه الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وخلال مشواره في البطولة، استهل الفراعنة المنافسات بالتعادل السلبي أمام إثيوبيا، ثم حققوا الفوز على تونس بنتيجة 2-1، قبل الخسارة أمام المغرب 2-1 في ختام دور المجموعات. وفي ربع النهائي اكتسح منتخب مصر نظيره كوت ديفوار بنتيجة 4-1، قبل أن يودع المنافسة على اللقب بالخسارة أمام تنزانيا بركلات الترجيح في نصف النهائي، ليختتم البطولة بالتتويج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.