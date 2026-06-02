رئيس شعبة الدواجن: السعر العادل للمربي لا يقل عن 75 جنيهًا

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن تراجع أسعار البيض والدواجن البيضاء في الأسواق خلال الفترة الحالية يرجع إلى انخفاض الطلب بشكل ملحوظ، مقابل زيادة كبيرة في المعروض ووفرة الإنتاج.

وأوضح "السيد" عبر برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة الشمس، أمس الاثنين، أن السوق يشهد حالة من الركود بعد انتهاء شهر رمضان وما صاحبه من زيادة في الاستهلاك، إضافة إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين مع استمرار الأعباء الاقتصادية مثل الامتحانات والدروس الخصوصية، فضلًا عن فترة عيد الأضحى، ما دفع المستهلكين لتفضيل اللحوم على الدواجن.

وأضاف أن الكميات المتاحة في السوق كبيرة مقارنة بحجم الطلب، وهذا الفائض في المعروض أدى إلى انخفاض الأسعار، حيث تتراوح حاليًا ما بين 70 و71 جنيهًا، في حين أن السعر العادل للمربي – بحسب تقديره – لا ينبغي أن يقل عن 75 جنيهًا، ويصل إلى 85 جنيهًا كحد أقصى للبيع للمستهلك.

ودعا إلى ضرورة التوسع في فتح أسواق تصديرية خارجية لتحقيق توازن سعري يضمن استمرار الإنتاجية واستقرار المربين في القطاع، مشيرًا إلى أهمية وجود آليات وضوابط في بيع الدواجن والبيض.

وأكد أن صناعة الدواجن تشهد تطورًا مستمرًا من خلال إدخال سلالات والاعتماد على التغذية، نافيًا ما يُثار بشأن استخدام هرمونات أو حقن، مشددًا على أنه أجرى تحاليل بنفسه للتأكد من الجودة.